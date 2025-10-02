Savona, lo scrittore Roberto De Rosa presenta il romanzo "L’altalena di Kira"

Riprendono gli eventi Ubik con un appuntamento speciale dedicato alla letteratura. Venerdì 3 ottobre alle ore 18, presso la libreria, si terrà l’incontro con lo scrittore Roberto De Rosa, medico e autore già vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Cronin e il premio Kafka. A dialogare con lui sarà il giornalista Mimmo Lombezzi.

De Rosa presenterà il suo nuovo romanzo “L’altalena di Kira” (Mazzanti), una storia intensa e commovente che ha come protagonista Kira, una bambina ucraina all’inizio dell’invasione russa.

Il libro si apre a Mariupol, giovedì 31 marzo 2022. All’interno di un caseggiato affacciato sull’acciaieria Azovstal, un gruppo di scout dell’esercito ucraino è impegnato a monitorare i movimenti dei mezzi e delle truppe nemiche. Durante l’operazione, i militari rischieranno di esporsi per mettere in salvo Kira, sopravvissuta a un bombardamento, e accoglieranno anche un civile scampato per miracolo ai colpi di un cecchino russo. Il loro arrivo, però, non passerà inosservato e metterà alla prova il coraggio e l’umanità di tutti i protagonisti.

Un romanzo che unisce dramma, speranza e resistenza, offrendo al lettore uno sguardo profondo e umano sulle vicende della guerra in Ucraina.