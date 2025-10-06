Alassio, serata di gala nel ricordo di Francesco Scarpati: sette anni di impegno e il sogno che continua

Sette anni. Settimane, mesi e anni di impegno costante. L’Associazione Il Teorema delle Donne Alassio non ha mai mollato il timone. E lo scorso 4 ottobre al Caffè Roma lo ha dimostrato ancora una volta con il Settimo Memoriale dedicato a Francesco Scarpati, il grande geologo che ha segnato la storia della città e del territorio.

La serata è stata guidata dai protagonisti che hanno incarnato il sogno e la forza di Scarpati. In primo piano il velista Andrea Mura, insignito del titolo di Guerriero del Mare Alassio 2025 con una scultura realizzata dall’artista artigiano Roberto Barbero. Accanto a lui, la voce potente e suggestiva di Giovanna Russo, Madrina del progetto museale.

La serata ha celebrato anche i Guerrieri già premiati: il recordman Giovanni Brancato, il velista Flavio Pogliano, il campione subacqueo Alberto Balbi, il giornalista Stefano Pezzini, protagonista del progetto “L’Arascin ai Fornelli” e del calendario solidale della Challenge Alassio Infinity Estate AD2025, e il tenore alassino Andrea Elena. Uomini e donne che incarnano passione, coraggio e amore per il mare e per Alassio, e che continuano a tracciare la rotta del sogno di Scarpati.

All’interno della serata ha preso vita il 3° Convegno Nazionale “La Buona Giustizia e il Potere dell’Informazione”, presentato come Simposio Silente. Qui, immagini e opere scelte come Deus Machina hanno guidato i partecipanti in una riflessione profonda sull’unità, sulla responsabilità e sulla costruzione di Opere Vive. Le creazioni dell’artista Alessandra Carloni ha accompagnato ogni passo di questa veleggiata straordinaria.

L’evento ha potuto vantare il patrocinio dal Comune di Alassio, con la presenza dell’Assessore allo Sport Roberta Zucchinetti e della Regione Liguria. Al fianco dell’Associazione, anche il CNAM Alassio, presente nell’anno del centenario, per sottolineare come i valori di Franco Scarpati coincidano con la missione educativa del Circolo: Memoria, Ambiente, Rispetto, Ecosistema (M.A.R.E.).

Sette anni di impegno, e ancora oggi l’Associazione naviga con determinazione. Con i suoi Guerrieri al fianco, veleggia a tutta dritta, custodendo il mare, la città di Alassio e il futuro. Presente alla serata anche l'Associazione Wall of Dolls con la presenza della coordinatrice regione Liguria la dott.ssa Barbara Bavastro con un importante messaggio di solidarietà. Una serata di arte, musica, sport e memoria che ha trasformato ogni gesto in Opere Vive, continuando a scrivere la storia del sogno di Franco Scarpati.