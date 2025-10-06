Ospedale San Paolo, il Lions Club Savona Torretta dona 26 sedie al reparto di Medicina

Stamattina, all’ospedale San Paolo di Savona, nel reparto di Medicina Interna 2 Levante, sono state consegnate dal Lions Club Savona Torretta 26 nuove sedie che sostituiranno quelle attualmente presenti nelle stanze di degenza, migliorando così il comfort per pazienti e visitatori.

Questa donazione è stata possibile anche grazie alla generosità dei cittadini che hanno partecipato all’evento “La Salute in Piazza”, iniziativa di prevenzione e promozione della salute che si è svolto sabato 10 maggio in Piazza Sisto IV, a Savona.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo service, che incarna in modo esemplare la filosofia alla base di molte delle nostre iniziative. Il Club ha infatti promosso un progetto di solidarietà a beneficio del territorio – in questo caso Salute in Piazza – capace a sua volta di generare valore e risorse da reinvestire per il bene della comunità, come dimostra la fornitura di nuovi arredi per l’Ospedale. Possiamo quindi affermare di aver attivato un vero e proprio circolo virtuoso, nel quale un’iniziativa pensata per la collettività ha moltiplicato i risultati, producendo ricadute positive in due diverse direzioni/situazioni", dichiara Roberto Rosa, Presidente in carica dei Lions Club Savona-Torretta.

"Ringrazio i Lions Club Savona Torretta per l’attenzione dimostrata verso il nostro reparto, che ogni giorno si prende cura di persone particolarmente fragili, molti di loro anziani. Gli elementi di arredo donati oggi renderanno le stanze di degenza più gradevoli e confortevoli sia per i degenti che per i visitatori", commenta la dottoressa Paola Gnerre, direttore della Struttura Medicina interna 2 Levante

"Spesso anche piccoli migliorie in un ambiente complesso, come la corsia di un reparto, possono risultare molto utili per rendere la degenza e il tempo trascorso in ospedale il più confortevole possibile" conferma la dottoressa Michela Gualtieri, Coordinatrice infermieristica della Struttura

"Ho seguito personalmente l’organizzazione dell’iniziativa di maggio e sono felice che abbia prodotto effetti positivi non solo nell’immediato, ma anche in un secondo momento ampliando il raggio dei soggetti che ne hanno beneficiato", commenta il dottor Alberto Cella, direttore del Dipartimento Attività territoriali e della Riabilitazione di Asl 2.

"Anche in questa occasione i Lions Club hanno saputo mettere in campo la loro consolidata esperienza nell’organizzare iniziative di successo, capaci non solo di sensibilizzare la cittadinanza su temi sociali di grande rilievo – come la salute e il benessere – ma anche di promuovere nella comunità un autentico senso di solidarietà e di appartenenza", è il commento della dottoressa Bruna Rebagliati, direttore sanitario di Asl 2.

La cerimonia di consegna ufficiale si è tenuta stamattina alla presenza di (nomi e qualifiche dei presenti: della Direzione aziendale Asl; direzione medica ospedale San Paolo, del Lions Club Savona Torretta) della dottoressa Gnerre e di una rappresentanza del personale medico e infermieristico del Reparto.