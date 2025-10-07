Carcare, nuove griglie carrabili per la raccolta delle acque piovane

Proseguono a Carcare i lavori per la messa in sicurezza delle strade e per il miglioramento della rete di raccolta delle acque piovane. L’amministrazione Mirri sta sostituendo le vecchie griglie con nuove strutture carrabili, resistenti anche ai carichi più pesanti, per garantire maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti.

Dopo gli interventi già completati in via Vecchia di Plodio e via Cornareto, i lavori sono attualmente in corso in via Caduti del Lavoro.

"Un altro passo avanti per rendere le strade del territorio più sicure e funzionali, migliorando la vivibilità e la sicurezza di chi le percorre ogni giorno", fanno sapere dall'amministrazione Mirri.