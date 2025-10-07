Alassio, giornata in ricordo di Carlo Levi promossa da Italia Nostra

Ieri, grazie all’organizzazione di Italia Nostra Alassio, si è svolta una giornata dedicata a Carlo Levi. I partecipanti hanno potuto visitare la mostra “Il giardino perduto” all’Anglicana e la Pinacoteca Levi, eccezionalmente aperte per l’occasione grazie a Mariacristina Boeri del Comune di Alassio, con guida e approfondimenti a cura di Giovanna Fazio.

La giornata si è conclusa con la proiezione del film “Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi nella sala R. Baldassarre, introdotta da Riccardo Aicardi. L’evento ha raccolto la partecipazione di circa 40-50 persone, che hanno seguito le iniziative con grande interesse e soddisfazione.