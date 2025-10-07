Contest Vetrine Tricolore a Varazze, tre le attività varazzine premiate (FOTO)

Lunedì 6 ottobre nella sede di Confcommercio a Palazzo Beato Jacopo si è svolta la premiazione del contest Vetrine Tricolore.

"È stato molto difficile per la giuria decretare le tre vetrine più belle perche veramente tutti i commercianti che hanno partecipato si sono impegnati per allestire le proprie vetrine in modo straordinario - ha detto Alessandro Patanè, presidente della delegazione di Varazze - Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Un sentito ringraziamento nelle persone dell’Assessore al commercio Marilena Ratto, all’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno e alla vicepresidente di Confcommercio Provinciale Laura Chiara per essere intervenuti ed aver premiato i commercianti intervenuti".

"Con l’occasione i referenti di Confcommercio sul territorio hanno illustrato i servizi dedicati al mondo del commercio di Confcommercio, dalla formazione all’assistenza fiscale, al sostegno nella partecipazione a bandi pubblici per l’ottenimento di finanziamenti a fondo perduto; inoltre è stato lanciato anche il contest Vetrine di Natale che vedrà coinvolto il mondo del commercio nel periodo natalizio con allestimento delle vetrine in tema" conclude.

Sono state premiate le vetrine di "Velaria tendaggi e tessuti" di via Mameli, "Piccolo Caffè" d piazza San Bartolomeo e "Sogni Fioriti" di via Busci.