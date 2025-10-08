Brutale aggressione con calci, pugni e coltellate all'esterno della discoteca: scena muta dei 3 arrestati

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al Gip Alessia Ceccardi e al Pm Luca Traversa i tre arrestati per un'aggressione avvenuta lo scorso 18 maggio all'esterno della discoteca Essaouira di Albenga.

Hanno optato quindi per la scena muta durante gli interrogatori di garanzia Damian Kapiti e Daniele Kajana che restano in carcere con l'accusa di tentato omicidio e il 21enne Daniel Kapiti che ha l'obbligo di dimora nel comune di Cervo con permanenza notturna in casa con l'accusa ridotta a lesioni.

A confermarlo è l’avvocato Marco Bosio, che difende Daniel Capiti e Daniele Kajana: “Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere tutti e tre. Due sono accusati di tentato omicidio, Cajana Daniele e Kapiti Damian, mentre Capiti Daniel deve rispondere soltanto di lesioni. Due restano in carcere, l’altro invece ha l’obbligo di dimora a Cervo. In questo momento stiamo valutando gli atti e sto esaminando la documentazione per capire se richiedere esami o meno”.

Nelle prime ore della mattinata di sabato, nei comuni di Imperia, Diano Marina e Cervo, i Carabinieri della Compagnia di Albenga, con il supporto dei militari della Compagnia di Imperia, al termine di una articolata indagine aveva arrestato i tre cittadini italiani, di origine albanese, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Savona nei loro confronti, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona.

A carico degli indagati, rispettivamente di 21, 22 e 26 anni, residenti in provincia di Imperia, i carabinieri e l’Autorità Giudiziaria savonese aveva ravvisato la sussistenza di gravi indizi per la brutale aggressione avvenuta nella notte del 18 maggio di quest'anno (leggi QUI) nei pressi della discoteca albenganese, ai danni di un giovane ecuadoriano di 22 anni.

Le indagini svolte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Albenga e coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, avevano consentito di ricostruire la dinamica dei fatti. Da quanto emerso, due degli aggressori, all’uscita del locale notturno, avevano importunato due ragazze a bordo di un’automobile, scuotendo “per gioco” la loro piccola utilitaria, provocando la reazione prima delle stesse ragazze e poi della vittima e dei suoi amici, che erano intervenuti a difesa delle ragazze redarguendo gli albanesi.

La discussione era rapidamente degenerata, il giovane sud americano è stato colpito con calci, pugni e poi accoltellato con due fendenti alla schiena, che gli avevano provocato delle gravissime lesioni in zone vitali.

Il 22enne vittima della brutale aggressione, soccorso immediatamente sul posto da una volontaria della pubblica assistenza che si trovava casualmente sul luogo dell’evento, era stato poi trasportato in “codice rosso” all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era rimasto ricoverato per un lungo periodo.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri, con l’analisi dei vari sistemi di videosorveglianza, l’escussione di numerosi testimoni e mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, avevano permesso di identificare i tre autori dell’aggressione, due dei quali tra l’altro già colpiti da interdizione a frequentare locali pubblici, per essersi resi colpevoli di analoghi episodi.

Le modalità dell’azione e la gravità delle ferite avevano portato ad una quadro probatorio tale da poter formulare l’imputazione di tentato omicidio, con applicazione delle misure cautelari, infatti, solo il corretto e tempestivo approccio al paziente da parte dei sanitari intervenuti avevano evitato conseguenze che potevano essere ben più gravi.