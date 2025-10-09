Altare, la Provincia mette in sicurezza i ponti della Sp 29 nel tratto della galleria Fugona: senso unico alternato

La Provincia di Savona avvierà nei prossimi giorni un intervento di consolidamento e messa in sicurezza dei ponti lungo la SP 29 “del Colle di Cadibona”, nel comune di Altare.

I lavori interesseranno due tratti della provinciale: tra il km 138+100 e il km 138+170 e tra il km 140+400 e il km 140+600, rispettivamente prima e dopo la galleria della Fugona. L’intervento rientra nel programma di ripristini prescritto dall’ANSFISA.

Per garantire la sicurezza, dal 13 ottobre al 28 novembre sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri, attivo dalle 8.30 alle 18.30. La limitazione si rende necessaria perché durante i lavori non sarà possibile garantire il transito nei due sensi di marcia.

I lavori saranno temporaneamente sospesi qualora eventuali problemi sulla vicina autostrada A6 “Torino – Savona” dovessero determinare deviazioni del traffico sulla Sp 29, così da evitare congestioni e garantire la sicurezza di automobilisti e operatori.