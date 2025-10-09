 / Attualità

Attualità | 09 ottobre 2025, 15:42

Cairo, avviso pubblico per la gestione del Centro Ricreativo di via Buglio

Il Comune ha deciso di coinvolgere le organizzazioni di volontariato del territorio

Cairo, avviso pubblico per la gestione del Centro Ricreativo di via Buglio

Per il 2025, il Comune di Cairo Montenotte potrà contare su un contributo statale destinato al potenziamento delle attività socioeducative per i minori. Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito del Fondo per le Politiche della Famiglia, ha assegnato al Comune un finanziamento di 12.443,52 euro, destinato ai centri estivi e ai servizi educativi territoriali.

Il contributo, previsto dal Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 25 giugno 2025, rientra in un piano nazionale da 60 milioni di euro complessivi a favore dei Comuni italiani, con l’obiettivo di sostenere iniziative educative e ricreative per bambini e ragazzi.

Il Comune di Cairo Montenotte ha deciso di destinare queste risorse alla sistemazione e riqualificazione dei locali di via Buglio n. 16, che ospiteranno un centro a funzione educativa e ricreativa rivolto alla fascia minorile. L'obiettivo è realizzare l'intervento tramite un accordo con le organizzazioni di volontariato del territorio, nel rispetto delle linee guida ministeriali e delle spese ammissibili.

Oltre al finanziamento ministeriale, è previsto un contributo aggiuntivo di 18mila euro a carico del bilancio comunale, quale rimborso massimo all’ETS per le spese sostenute nella gestione del centro. Quest’ultimo offrirà attività educative, ludiche e di socializzazione per bambini e adolescenti.

Le risorse potranno essere utilizzate, come previsto dal decreto ministeriale, per l’acquisizione di beni e servizi necessari alle attività, la sottoscrizione di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati, interventi di riorganizzazione e manutenzione degli spazi, nonché per l’erogazione di contributi e rimborsi alle famiglie per la frequenza dei centri estivi e delle attività socioeducative.

Per coinvolgere concretamente le realtà locali, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore interessati a collaborare nella gestione del centro, garantendo trasparenza e partecipazione.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium