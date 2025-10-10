Lions Club Albissola Marina, Albisola Superiore “Alba Docilia”: l'11 ottobre una giornata dedicata alla salute mentale

l Lions Club Albissola Marina, Albisola Superiore “Alba Docilia” organizza sabato 11 ottobre una giornata dedicata alla salute mentale. Il Club, raccogliendo l’iniziativa del Distretto 108 Ia3 che ha organizzato varie iniziative proprio in occasione della settimana dedicata alla salute mentale, dedica l’evento alla lotta contro l’Alzheimer.

La giornata del Lions Club albisolese avrà inizio alle ore 15 di sabato 11 ottobre presso il Muda di Albissola Marina (via dell’Oratorio) e si intitola “Alzheimer, mai arrendersi!! …memento informativo” e si svolgerà in parte all’aperto, in parte nella stessa sede del Muda.

Infatti, dopo il ritrovo, alle ore 15,30 avrà inizio una breve passeggiata per le via della città percorrendo ovviamente lo splendido Lungomare degli Artisti animata dall’istruttore accreditato di fitness funzionale Guerino Demetrio.

Al ritorno presso il Muda avrà ini la inizio quello che viene definito “momento formativo” per affrontare i tanti aspetti critici che implica questa terribile malattia mentale.

Marzia Caringi, presidente dell’Associazione Alzheimer, parlerà sui metodi di approccio al malato. La dottoressa Alessia Caviglia, in prospettiva di prevenzione, descriverà i sei fondamenti per un cervello sano. Sul difficile tema dei rapporti con i familiari del malato, interverrà la dottoressa Demetra Piccardo. Infine l’avvocato Michela Moretti Girardengo descriverà gli aspetti legali a tutela dei malati di Alzheimer.

Il presidente del Lions Club Albisolese Barbara Bagnasco sottolinea come i Lions si distinguano sempre per l’impegno nell’affrontare problematiche reali del territorio di competenza.