Lutto a Plodio: è mancato Carlo Bergero, papà del vice sindaco

Plodio piange la scomparsa dell'alpino Carlo Bergero, figura amatissima e punto di riferimento per l’intera comunità. Lascia la moglie, la figlia e il figlio Flavio, attuale vice sindaco e capogruppo degli Alpini di Plodio.

Pensionato della 3M, Carlo ha dedicato la sua vita non solo al lavoro e alla famiglia, ma soprattutto al suo paese. Volontario instancabile, per anni è stato membro della Croce Bianca e, in particolare, della pro loco di Plodio, sempre presente a ogni iniziativa e pronto a offrire una mano o una parola gentile.

Con il fratello, con il quale condivideva un profondo legame di amicizia e di impegno civico, ha contribuito per decenni ad abbellire il paese: insieme hanno montato le luminarie che ogni anno rendono Plodio più accogliente e festosa. Un impegno che non è passato inosservato: entrambi erano stati insigniti del titolo di Cittadini Benemeriti di Plodio, un riconoscimento più che meritato per la dedizione costante e disinteressata verso la comunità.

"Quando li abbiamo premiati, li ho definiti 'eroi non per caso': una definizione che oggi risuona ancora più vera", ricorda il sindaco Gabriele Badano. "Ogni giorno, con semplicità e dedizione, Carlo e il fratello si sono spesi per gli altri, senza cercare visibilità, ma con il solo desiderio di rendersi utili e di fare del bene".

Il rosario si terrà domenica 12 ottobre alle ore 20 in oratorio e funerale lunedì ore 10 nella chiesa parrocchiale.