Loano addio a Lino Ebe, decano dei bagnini e memoria storica della città

La comunità di Loano piange la scomparsa di Lino Ebe, figura storica della città, spentosi all’età di 89 anni. Ex amministratore comunale, decano dei bagnini e dei balneari loanesi, Ebe lascia un vuoto profondo non solo nel mondo del turismo balneare, ma anche nella memoria collettiva di un’intera comunità.

Il sindaco Luca Lettieri ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto e riconoscenza: "Sempre attento alle dinamiche amministrative e politiche della nostra città, è stato per molti di noi un punto di riferimento e un buon consigliere, con quella capacità di osservare, ricordare e raccontare che solo chi ha davvero vissuto la comunità possiede. Negli ultimi anni, quando un ex amministratore ci lasciava, chiedevo spesso riscontro a lui per ricostruirne il periodo di mandato. Puntualmente, alle informazioni d’archivio Lino ne aggiungeva altre, con una memoria e una precisione di particolari davvero invidiabili. L’ultima volta ci siamo visti a luglio, sotto il solleone e l’ombrellone dell’“assistente bagnanti”, nella sua seconda – o forse prima – casa: la Marina Piccola, lo stabilimento balneare di famiglia."

Nel ricordo del primo cittadino, Ebe non è solo l’amministratore esperto e l’uomo di mare che ha visto crescere generazioni di loanesi: "Il mio ricordo più vivo, però, non è quello dell’amministratore o del politico di lungo corso della Democrazia Cristiana, ma quello del bambino del Campo Solare nei primi anni Ottanta. La spiaggia confinava con la sua e Lino, con un occhio ai clienti e con l’altro a noi bambini scalmanati, ci teneva d’occhio mentre mettevamo alla prova la pazienza degli educatori. La fine del Campo Solare, a fine agosto, era sempre un momento triste… ma Lino riusciva ad addolcirlo, regalando cartoni di gelati e ghiaccioli a tutti: una festa che non si dimentica"

"Oggi Loano perde un uomo buono, generoso e legato alla sua città - ha concluso Lettieri - Ci stringiamo con affetto alla moglie Rosanna, ai figli Claudio ed Emy, alla nuora Elena, al genero Massimo e ai suoi amati nipoti Paolo, Silvia, Luca, Matteo, Marcello ed Emanuele".

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 12 ottobre alle 19 presso l’Oratorio delle Cappe Turchine. Il funerale avrà luogo lunedì 13 ottobre alle ore 10 nella Parrocchia di San Giovanni Battista.