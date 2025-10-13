 / Attualità

Attualità | 13 ottobre 2025, 17:08

Savona, chiuso il centro di distribuzione di Sea-S in via Pietragrossa, ma 2.000 cittadini non hanno ritirato il kit

Partite le verifiche sulle inosservanze delle regole, la società :" I cittadini inadempienti verranno contattati con le diverse modalità a disposizione"

Lunedì 13 ha chiuso  chiuderà definitivamente il punto di distribuzione dei KIT in via Pietragrossa. Lo ha annunciato Sea-S fornendo anche alcuni dati
Presso la struttura sono stati distribuiti oltre 30.000 kit e vi si sono recati gran parte dei cittadini savonesi, ma ci sono ancora più di 2.000 cittadini che devono ancora provvedere al ritiro delle attrezzature.

"Ricordiamo a tutti i cittadini – spiega Sea-S - che il conferimento dei rifiuti senza gli appositi sacchi e contenitori viene effettuato violando la vigente regolamentazione del servizio e i trasgressori sono punibili con sanzione amministrativa ai sensi della vigente ordinanza sindacale numero 19 del 27 maggio 2025. I cittadini che non lo avessero ancora fatto sono pregati di procedere al ritiro del kit presso il nuovo punto di contatto sito in Piazza del Popolo". 

In questi giorni, intanto, sono iniziate le verifiche di ufficio sul ritiro dei kit e sui corretti conferimenti;. "I cittadini inadempienti verranno contattati con le diverse modalità a disposizione- dichiara Sea-S - il corretto conferimento dei rifiuti, il rispetto dei calendari e degli orari di esposizione sono fondamentali per la buona riuscita del servizio e per un miglior decoro urbano".

Elena Romanato

