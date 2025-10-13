Savona, la nutrizionista Samantha Biale presenta il libro "Dimagrire pranzando"

Martedì 14 ottobre, alle ore 18, nella Sala Rossa del Comune, si terrà l’anteprima nazionale del nuovo libro di Samantha Biale, nutrizionista e giornalista spesso ospite di trasmissioni televisive Rai e Mediaset come Sai cosa mangi?, Mattino 5, Pomeriggio 5, Domenica Live, Linea Verde e Unomattina. Durante l’incontro, moderato da Renata Barberis e organizzato dalla Libreria Ubik, Samantha presenterà il suo ultimo lavoro, Dimagrire pranzando (Baldini+Castoldi).

Il libro propone un approccio pratico e innovativo al pranzo, momento spesso trascurato nella routine quotidiana. Molti, presi dalla fretta o dalla mancanza di tempo, si accontentano di soluzioni veloci o facilmente reperibili, senza considerare che proprio il pranzo può fare la differenza tra una “vita sempre a dieta” e un corpo in forma.

Secondo Samantha Biale, la finestra oraria tra le 12 e le 14 è fondamentale: in questo periodo gli ormoni catabolici, che ci mantengono attivi, lucidi e vitali, raggiungono il loro picco. Un pranzo equilibrato diventa così il vero detonatore che trasforma il cibo in energia, evitando che si accumuli come grasso.