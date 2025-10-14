Albenga, rinnovo RSU Laerh: la Fim Cisl si consolida come primo sindacato

Si è tenuto il rinnovo della Rsu in un’azienda strategica come Laerh, dal grande potenziale e in collegamento con Baykar Piaggio Aerospace nel processo di rilancio del sito produttivo albenganese.

"Grandissima affermazione, che ci consolida come primo sindacato, con Mauro Rinaldi come più votato (un ringraziamento anche a Fabio Bianchi), raddoppiando i voti della Uilm al secondo posto e della Fiom", commentano dalla Fim Cisl.

"La nuova RSU, con Mauro Rinaldi, avrà l’obiettivo di promuovere relazioni sindacali che favoriscano uno sviluppo industriale per tutto il sito, contribuiscano a una contrattazione di secondo livello aziendale e rappresentino un’opportunità di nuove assunzioni per i giovani del territorio, in aggiunta alle alte competenze e professionalità già presenti all’interno dell’azienda", conclude il sindacato.