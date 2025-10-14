"Monumenti Aperti 2025": un weekend tra arte e storia nel quartiere Fornaci di Savona

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Savona ospiterà la XXIX edizione di Monumenti Aperti, la manifestazione nazionale dedicata alla scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. Dopo l’appuntamento di maggio a Quiliano, l’iniziativa arriva nel capoluogo ligure con un weekend interamente dedicato alla cultura, alla storia e alla bellezza della città.

Quest’anno il percorso savonese si concentrerà sul quartiere delle Fornaci, offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio tra arte e spiritualità. L’itinerario si snoderà lungo via Saredo, dove sarà possibile ammirare i pannelli in mattonelle di ceramica che raccontano la storia della città, fino a raggiungere la Chiesa della Madonna delle Neve. La particolarità di questa edizione è che a guidare i visitatori saranno le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Savona IV G. Marconi, protagonisti di rappresentazioni teatrali, laboratori didattici e letture di poesie. Il supporto organizzativo sarà assicurato dall’associazione Judax Agorà, garantendo un’esperienza coinvolgente e originale per grandi e piccoli.

La Chiesa della Madonna delle Neve, situata nel cuore del quartiere, fu edificata nel 1667 e completamente ricostruita nel 1887 dall’architetto Giuseppe Cortese. La chiesa si presenta oggi con tre navate e custodisce opere di grande interesse, come l’affresco “La visione di Papa Liberio” nella navata centrale e il quadro raffigurante la Madonna della Neve tra gli Angeli, attribuito a un artista savonese. All’ingresso si trova anche la scultura della Vergine di Antonio Brilla, mentre sulla parete destra è conservata una tela di Gerolamo Brusco dedicata alla Nostra Signora della Misericordia, patrona della città. La Madonna delle Neve mantiene un legame profondo con il quartiere, celebrato ogni anno il 5 agosto con una suggestiva processione che parte dal mare e attraversa tutte le vie delle Fornaci.

L’accesso ai monumenti durante il weekend sarà gratuito e le visite guidate saranno curate dagli studenti, con la possibilità di sospenderle durante le funzioni religiose o limitarle per motivi organizzativi. Si consiglia ai partecipanti di indossare abbigliamento e scarpe comode per poter seguire al meglio i percorsi. Gli orari di visita della Chiesa della Madonna delle Neve saranno sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00, e domenica dalle 14:30 alle 18:30.

Il tema dell’edizione 2025 di Monumenti Aperti, “Dove tutto è possibile”, invita tutti a lasciarsi sorprendere, a guardare con occhi nuovi l’eredità culturale della propria città e a creare connessioni tra passato e futuro. Coordinata dall’associazione Imago Mundi OdV, la manifestazione rappresenta un’occasione di crescita e di cittadinanza attiva, coinvolgendo studenti e volontari in un progetto di valorizzazione condivisa del patrimonio culturale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle visite è possibile consultare il sito ufficiale www.monumentiaperti.com, oppure contattare direttamente il Comune di Savona (cultura@comune.savona.it), Acli Savona (savona@acli.it) o l’ufficio stampa della manifestazione, Alessio De Luca (348 9190084).