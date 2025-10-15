Sciopero nel settore dell'igiene ambientale: Sat garantisce il servizio mentre Sea-S invece raccomanda di non conferire rifiuti

Ci sono solo pochi chilometri di distanza tra Savona e Comuni come le Albisole o Vado, ma le indicazioni per i cittadini in vista dello sciopero del 17 ottobre sono molto diverse.

A Savona, Sea-S — la società che gestisce il servizio di igiene urbana — ha comunicato tramite il proprio sito che non garantirà la raccolta dei rifiuti durante la giornata di sciopero, raccomandando ai cittadini “di non procedere all’esposizione dei rifiuti fino al giorno successivo previsto dal calendario per le singole tipologie”.

Diversa la situazione nei Comuni limitrofi, come le Albisole e Vado Ligure, dove opera Sat. In questo caso, il servizio di raccolta porta a porta sarà garantito come da programmazione settimanale, fatta eccezione per la chiusura del Centro di raccolta durante la giornata dello sciopero.

Una differenza che ha sollevato nuove critiche tra i savonesi, già alle prese con una Tari tra le più alte della provincia e con un servizio di pulizia cittadina e di raccolta porta a porta ritenuto insoddisfacente. Ora, ai disagi quotidiani, si aggiunge anche l’invito a “tenersi la spazzatura in casa” per un’intera giornata. Il diritto di sciopero dei lavoratori è sacrosanto, ma i savonesi non capiscono perchè in altri Comuni il servizio sarà comunque garantito.

"Crediamo che Sat abbia una copertura di personale sufficiente per far fronte alla situazione - spiega Alice Greta Marino dell’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo - Per Sea-S, invece, il sindacato aveva chiesto 40 assunzioni, ma ne sono state fatte solo 5. In situazioni di emergenza come questa si sarebbero potuti utilizzare i bidoni aperti posizionati alle Fornaci durante l’estate, permettendo ai cittadini di conferire i rifiuti anche il 17 ottobre. Così si fa, per esempio, nelle Albisole, dove i ritiri non sono mai saltati».

Lo sciopero, indetto a livello nazionale da FP-CGIL, UILTrasporti, FIT-CISL e FIADEL, coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, per l’intera giornata e tutti i turni di lavoro. A Savona, i sindacati terranno un presidio davanti alla Prefettura, mentre l’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo organizzerà una manifestazione in Piazza Sisto, davanti al Comune, dalle 9 alle 16 di venerdì 17 ottobre.



