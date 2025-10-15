Albenga, notte violenta all’ospedale: giovane danneggia la porta del Ppi con un calcio

Notte violenta all’ospedale Santa Maria di Misericordia, dove il Punto di Primo Intervento si è trasformato in teatro di una lite furiosa.

Intorno all’una, una ragazza di 23 anni è arrivata in auto presentazione all’ospedale ingauno. Poco dopo, è sopraggiunto il fidanzato e tra i due, entrambi in evidente stato di alterazione, secondo quanto riferito, sarebbe scoppiata una lite accesa. A un certo punto, il giovane avrebbe il controllo e colpito con un calcio la porta scorrevole d’ingresso, causando un grave danno al vetro completamente crepato.

Gli operatori del presidio sanitario hanno immediatamente allertato i carabinieri, che hanno riportato la calma. Il giovane è stato identificato e denunciato a piede libero.

Secondo quanto appreso, si tratterebbe di persone note alle forze dell’ordine: la scorsa estate erano tra i protagonisti dei disordini di piazza Europa, durante i quali alcuni carabinieri erano stati aggrediti e una gazzella danneggiata.