Blitz no vax a Carcare: cimitero imbrattato con scritte contro vaccini e governo

L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione tra residenti e autorità

Un blitz no vax ha preso di mira il cimitero di Carcare, imbrattando i muri esterni con vernice rossa e scritte contro i vaccini e le istituzioni. 

Tra i messaggi lasciati, molti dei quali allarmanti e provocatori, si leggono frasi come “Vax = morte”, “Vaccini per depopolare”, “Governo nazista”, “Vax e 5G = morte” e “Salvate i bimbi”. Altri cartelli denunciavano presunte menzogne su vaccini, guerre, clima e pandemie.

L’azione ha suscitato forte sconcerto e indignazione tra i residenti e le autorità locali. 

