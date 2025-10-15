"Funghi e rischi per la salute: l’importanza del micologo", appuntamento a Giustenice il 17 ottobre

Il Comune di Giustenice, insieme al Consorzio Agro-Forestale “Funghi di Giustenice”, organizzano l’evento "Funghi e rischi per la salute: l’importanza del micologo".

Appuntamento venerdì 17 ottobre alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Giustenice.

L’evento si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi derivanti dal consumo di funghi epigei spontanei, in un’ottica di promozione della salute. Verranno descritte varie specie fungine con focus su quelle di maggior consumo, quelle tossiche e mortali e i cosiddetti “confondibili”, spesso causa di intossicazioni per le caratteristiche organolettiche simili ai funghi commestibili.

Altro tema importante riguarderà la figura del micologo, istituita ai sensi del D.M. 29 novembre 1996, n. 686, e dell’Ispettorato Micologico: saranno illustrate le sindromi e intossicazioni più comuni (organi bersaglio, sintomi) e il pronto intervento in caso di intossicazione.

I relatori della serata saranno: Dott. Fabrizio Boccardo – Micologo – Presidente Coordinamento Associazioni Micologiche Piemontesi Valdostane Liguri; Dott. Davide Traverso – Micologo – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.