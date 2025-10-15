"Monumenti Aperti", a Savona coi ragazzi del Marconi alla scoperta della chiesa delle Fornaci

Si terrà il 18 e 19 ottobre la ventinovesima edizione di "Monumenti Aperti", la manifestazione che per quest'anno avrà come titolo "Dove tutto è possibile", coordinata in Italia dall'associazione Imago Mundi.

A Savona farà tappa nel quartiere Fornaci, con unn fine settimana dedicato alla cultura e alla riscoperta del patrimonio artistico e architettonico. Si potrà percorrere un itinerario lungo via Giuseppe Saredo fino alla Chiesa Santa Maria della Neve.

A guidare i gruppi di visitatori saranno gli alunni e le alunne delle classi 3C e 3D della Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Savona IV Guglielmo Marconi, che offriranno rappresentazioni teatrali, laboratori didattici e poesie, con Il supporto organizzativo e laboratoriale di Judax Agorà.

Sarà possibile accedere gratuitamente sabato dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17 e domenica dalle 14:30 alle 18:30. In Liguria "Monumenti Aperti 2025" è resa possibile grazie alla partnership di ACLI Liguria e ACLI Savona e al patrocinio del Comune e della Diocesi di Savona-Noli. Per informazioni si può scrivere un'e-mail agli indirizzi cultura@comune.savona.it e savona@acli.it.

La chiesa fu edificata nel 1667 e ricostruita nel 1887. Nella volta della navata centrale troviamo l'affresco "La visione di papa Liberio", raffigurante il miracolo della Madonna della Neve, avvenuto nel IV secolo dopo Cristo sul colle Esquilino di Roma. Un’altra opera d'interesse è il quadro dietro l'altare maggiore, in fondo all’abside, raffigurante la Madonna della Neve tra gli angeli e in cui è dipinta appunto la neve.