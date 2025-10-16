Strage di Castel d’Azzano, i Carabinieri di Savona ringraziano istituzioni locali e cittadini per la vicinanza dimostrata

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona desidera esprimere un sentito ringraziamento alle istituzioni locali, alle autorità civili e religiose, nonché a tutti i cittadini che in questi giorni di profondo dolore hanno voluto manifestare la loro vicinanza all’Arma dei Carabinieri.

Le numerose attestazioni di affetto, solidarietà, stima e cordoglio giunte in occasione della tragica scomparsa dei tre carabinieri caduti in servizio nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, hanno rappresentato un segno tangibile del legame profondo che unisce l’Arma e la comunità.

"In un momento così difficile, segnato dalla perdita di colleghi valorosi che hanno sacrificato la propria vita per il bene della collettività, il sostegno ricevuto è stato di grande conforto per tutti i carabinieri della provincia di Savona. La partecipazione commossa della cittadinanza conferma l’importanza del ruolo quotidianamente svolto dalle donne e dagli uomini dell’Arma su tutto il territorio nazionale", si legge nella nota.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Savona "rinnova il proprio impegno al servizio della collettività, con rinnovata determinazione e nel ricordo dei colleghi caduti, esempio di coraggio e dedizione al dovere, con nel cuore la gratitudine per la solidarietà ricevuta".