A Borgio Verezzi un viaggio nella vita di Cesare Pavese: appuntamento venerdì 17 ottobre

Venerdì 17 ottobre alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi, Francesco Bova accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nella vita di Cesare Pavese, esplorando gli amori tormentati e le figure femminili che hanno segnato l’esistenza dello scrittore piemontese. Un percorso ricco di sfumature, capace di offrire nuove prospettive su uno degli autori più intensi del Novecento italiano.

Bova presenterà poi il suo ultimo romanzo, Chi ha rapito Cesare Pavese?, edito da Meligrana. Un’opera che intreccia mistero, riflessione letteraria e gioco metanarrativo, trasportando il lettore in un universo di specchi e illusioni, dove realtà e finzione si fondono.

Scrittore e giornalista pubblicista, Francesco Bova conferma ancora una volta la sua capacità di creare atmosfere suggestive e personaggi profondi, capaci di catturare l’immaginazione del lettore. Il romanzo si configura come un omaggio a Pavese e, al contempo, come una meditazione sull’ossessione letteraria e sul potere della scrittura di “rapire” la mente.

Nato a Pietra Ligure nel 1953, Bova ha pubblicato numerosi romanzi, nei quali emerge costantemente la sua passione per la scrittura e per la ricerca interiore.

L’evento è organizzato dall’Associazione Agorà e da Unitre, con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi.