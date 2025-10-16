Borgio Verezzi, il 24 ottobre al teatro Gassman "Il malato immaginario"

Venerdì 24 ottobre 2025 appuntamento al teatro Gassman a Borgio Verezzi per lo spettacolo teatrale "Il malato immaginario" in cui Molière porta in scena le vicende familiari di un ipocondriaco, Argante, che si circonda di medici inetti e furbi farmacisti, ben contenti di alimentare le sue ansie per tornaconto personale.

Con questa commedia Molière vuole evidenziare i vizi della società del suo tempo: mette in ridicolo alcuni personaggi, come i medici; mostra le qualità della serva fedele e fa riflettere sull'importanza della famiglia attraverso l'amore di Angelica per suo padre.

"Ci sentiamo di consigliare a tutti questo spettacolo per la sua forte ironia sul mondo dell’epoca e per la leggerezza con cui sono trattati i temi", dicono gli organizzatori.

Sul palco gli attori della Compagnia Teatrale dell'Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligure: Caterina Belcastro, Roberto Firpo, Emanuela Fracassi, Elisabetta Galano, Ciro Illiano, Daniele Marini, Alessandro Metelli, Erhun Raffreddato, Antonietta Rembado, Nicola Tissone.

Regia di Mauro Canova, costumi di Cristina Ferrazzi, scene di Luigi Sironi, luci e suoni di Michele Abrate.

La serata avrà inizio alle ore 20:45 e l'ingresso sarà aperto a tutti, con possibilità di offerta libera.