Finale, due iniziative per la popolazione di Gaza: un'asta solidale e una mostra fotografica

Sono due gli appuntamenti del prossimo fine settimana a Finale Ligure per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della popolazione di Gaza, promosse dall'Associazione Culturale "Italia Palestina" di Savona. In particolare, il sostegno è per il progetto PaliHope, con un programma che include incontri con attivisti e una toccante mostra visiva sulla vita a Gaza.

Il ciclo di eventi prende il via venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 20:45, presso l'Oratorio de' Disciplinanti a Finalborgo. La serata clou sarà l'"Asta Solidale X Gaza - 9 Artisti X PaliHope", il cui ricavato sarà interamente devoluto all'organizzazione. L'asta sarà arricchita da importanti interventi: sarà presente Mona Ameen, ricercatrice e scrittrice femminista palestinese originaria di Gaza, attualmente in Egitto. Il suo contributo si concentrerà sugli effetti dei traumi di guerra sui bambini e sulle esperienze delle donne palestinesi, di cui documenta storie di maternità, perdita e sopravvivenza. Interverranno anche Bashir Ghazal, fondatore di PaliHope, e l'attivista e scrittrice Cecilia Parodi. L'ingresso a questa serata è a offerta libera.

L'iniziativa prosegue sabato 18 ottobre all'Italo Caffè di Finale Ligure, in via de Raymondy 21, con l'apertura della Mostra Fotografica e Visiva "Fili della vita". La mostra, visitabile dalle 16:30 alle 18:30, si propone come un "viaggio visivo e narrativo attraverso la vita nella Striscia di Gaza", frutto del lavoro di Hanan Azaiza e Ahmed Jarbou. Hanan Azaiza presenterà scatti intimi che "custodiscono frammenti di guerra, rivelando bagliori di luce che resistono tra le ombre del dolore". Durante l'esposizione, il pubblico potrà anche ascoltare la lettura di alcuni brani tratti dal suo libro, Fili della vita. Parallelamente, Ahmed Jarbou contribuirà con cortometraggi, documentari e progetti fotografici che raccontano la quotidianità di Gaza.

Il pomeriggio raggiungerà il suo culmine alle ore 17:30, quando è previsto un collegamento in diretta con gli autori direttamente dalla Striscia di Gaza.