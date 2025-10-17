 / Attualità

Attualità | 17 ottobre 2025, 14:31

Magliolo, via libera ai fondi regionali per la messa in sicurezza della strada comunale di Isorella

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 466.500 euro; 135.000 euro anche per gli interventi riguardanti l’attraversamento sul rio Rocchiale

Magliolo, via libera ai fondi regionali per la messa in sicurezza della strada comunale di Isorella

Novità significative per il Comune di Magliolo. È di ieri la notizia dello stanziamento, da parte della Regione Liguria, delle risorse necessarie per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale di Isorella, attualmente chiusa al traffico. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 466.500 euro, di cui 419.850 euro coperti da finanziamento regionale.

A questo importante risultato si aggiunge anche il nulla osta per gli interventi riguardanti l’attraversamento sul rio Rocchiale, sempre in via Isorella. L’opera è finanziata con un contributo della Protezione Civile Regionale del 2022, pari a 135.000 euro.

Il sindaco Enrico Lanfranco ha espresso soddisfazione per l’attenzione dimostrata dalle istituzioni regionali: “Desidero esprimere il mio ringraziamento ad Angelo Vaccarezza e a Regione Liguria, all'Assessorato di Giacomo Giampedrone, per l'impegno e la velocità con cui ha gestito la situazione - ha dichiarato il Primo Cittadino - la tempestività è un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze dei territori. Questo rapido supporto ci permetterà di avviare gli interventi in tempi rapidi, a beneficio di tutta la comunità”.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium