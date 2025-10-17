Magliolo, via libera ai fondi regionali per la messa in sicurezza della strada comunale di Isorella

Novità significative per il Comune di Magliolo. È di ieri la notizia dello stanziamento, da parte della Regione Liguria, delle risorse necessarie per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale di Isorella, attualmente chiusa al traffico. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 466.500 euro, di cui 419.850 euro coperti da finanziamento regionale.

A questo importante risultato si aggiunge anche il nulla osta per gli interventi riguardanti l’attraversamento sul rio Rocchiale, sempre in via Isorella. L’opera è finanziata con un contributo della Protezione Civile Regionale del 2022, pari a 135.000 euro.

Il sindaco Enrico Lanfranco ha espresso soddisfazione per l’attenzione dimostrata dalle istituzioni regionali: “Desidero esprimere il mio ringraziamento ad Angelo Vaccarezza e a Regione Liguria, all'Assessorato di Giacomo Giampedrone, per l'impegno e la velocità con cui ha gestito la situazione - ha dichiarato il Primo Cittadino - la tempestività è un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze dei territori. Questo rapido supporto ci permetterà di avviare gli interventi in tempi rapidi, a beneficio di tutta la comunità”.