Savona, addio a Roberto Angella, avvocato e politico. Era stato tra i primi savonesi ad aderire alla Lega

Si è spento a 73 anni Roberto Angella, figura molto conosciuta e stimata a Savona, sia per la sua attività professionale sia per il suo impegno politico. Avvocato è stato tra i primi, in città, ad aderire alla Lega Nord.

Negli anni Novanta aveva intrapreso la carriera politica, entrando nel consiglio comunale nel 1994, durante l’amministrazione di centrodestra guidata da Francesco Gervasio. Scelse poi di non ricandidarsi per il mandato successivo, ma continuò a dedicarsi all’impegno sociale, ricoprendo anche il ruolo di presidente della comunità Francavilla per disabili.

Lascia la moglie, Marina Del Priore, e la sorella, per anni titolare di una boutique in corso Italia. Le esequie si sono già svolte in forma privata.