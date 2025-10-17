Dego, un’apericena solidale per sostenere le attività colpite dall’alluvione

Un momento di incontro e solidarietà: venerdì 24 ottobre alle ore 20, nel salone della pro loco di Dego, si terrà un’apericena solidale aperta a tutta la cittadinanza, organizzata dall’Associazione Commercianti e Pubblici Esercizicon il patrocinio del Comune di Dego e della pro loco.

L’iniziativa nasce dal desiderio di sostenere la comunità dopo le difficoltà provocate dalla recente alluvione. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle attività del territorio che hanno subito danni, per aiutarle a ripartire e continuare a essere un punto di riferimento per i cittadini.

L’apericena rappresenta un’occasione per ritrovarsi, condividere e contribuire insieme alla rinascita del paese. L’ingresso è a offerta libera, e ogni partecipazione sarà un gesto concreto di vicinanza e sostegno.

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, famiglie, associazioni e amici dei territori vicini.