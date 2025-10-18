A10, incidente tra due mezzi pesanti e un’auto: disagi al traffico (FOTO)

Verso le 13:10, sull’autostrada A10 in direzione Ventimiglia, poco dopo l’area di servizio di Valleggia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Savona, i sanitari del 118, il personale di Autostrade e le forze dell’ordine.

L’occupante dell’autovettura ha riportato ferite lievi e non ha avuto bisogno di ricorrere al pronto soccorso.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito rallentamenti. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.