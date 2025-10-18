 / Val Bormida

Val Bormida | 18 ottobre 2025, 10:02

Cairo, aggressione a un autista di Tpl: colpito con un coltello

L'uomo, fortunatamente ferito di striscio, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona

Cairo, aggressione a un autista di Tpl: colpito con un coltello

È ancora da ricostruire nei dettagli la dinamica dell’aggressione a un autista di Tpl Linea, avvenuta questa mattina poco dopo le 6.30 in corso Marconi, a Cairo Montenotte. 

L’uomo, di 56 anni, stava prestando servizio su un mezzo che collega Savona alla Valle Bormida quando sarebbe scattata l’aggressione. Colpito con un coltello, fortunatamente solo di strIscio, è stato poi trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona. 

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Carcare e sono stati allertati i carabinieri di Cairo che si stanno occupando delle indagini. L'autista non è in pericolo di vita. 

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium