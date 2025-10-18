Cairo, aggressione a un autista di Tpl: colpito con un coltello

È ancora da ricostruire nei dettagli la dinamica dell’aggressione a un autista di Tpl Linea, avvenuta questa mattina poco dopo le 6.30 in corso Marconi, a Cairo Montenotte.

L’uomo, di 56 anni, stava prestando servizio su un mezzo che collega Savona alla Valle Bormida quando sarebbe scattata l’aggressione. Colpito con un coltello, fortunatamente solo di strIscio, è stato poi trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Carcare e sono stati allertati i carabinieri di Cairo che si stanno occupando delle indagini. L'autista non è in pericolo di vita.