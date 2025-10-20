Provincia, la dirigente Chiara Vacca si trasferirà in Regione dal febbraio 2026

La dirigente del settore gestione viabilità, edilizia e ambiente della Provincia di Savona Chiara Vacca si trasferirà in Regione ufficialmente dal primo febbraio 2026.

L'ingegnere era tornata a Savona nel febbraio del 2024 e le era stato assegnato anche l’incarico ad interim del Settore “Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi”. Vacca era subentrata a Vincenzo Gareri.

Laureata in Ingegneria civile, era stata funzionario del Comune di Savona dove ha lavorato dal 1996 al 2018, poi dirigente del Comune di Acqui Terme per due anni, fino al 2020. Successivamente è entrata come dirigente nell'organico del Comune di Albenga, fino al 2022 per passare poi al Comune di Genova, prima di fare il concorso a Palazzo Nervi.

Dal 15 ottobre fino al 31 gennaio sarà già nel palazzo regionale a comando parziale per il 50%.