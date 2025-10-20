Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano: Viola Mozzone alla Finale Nazionale del Campionato di Disegno Tecnico

L'Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano e l'intera provincia di Savona celebrano con orgoglio la qualificazione della giovanissima studentessa Viola Mozzone alla Finale Nazionale del Campionato di Disegno Tecnico 2025. Dopo aver superato con successo le fasi eliminatorie di classe, d'istituto e la finale provinciale dello scorso maggio 2025, Viola rappresenterà il talento savonese tra i migliori 53 finalisti provenienti da tutta Italia.

L'evento, giunto all'undicesima edizione a livello nazionale e alla seconda per la provincia di Savona, è ideato dal Professor Fabio Macchia e mira a potenziare le competenze nel disegno tecnico e nella geometria attraverso una sana competizione tra gli studenti delle classi prime delle Scuole Secondarie di I grado.

Il traguardo della Finale Nazionale

La Finale Nazionale si terrà a Rieti dal 24 al 26 ottobre 2025. La prova clou è fissata per il 25 ottobre, dove Viola e gli altri finalisti si cimenteranno in un elaborato grafico che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione tecnica.

Il successo di Viola è la testimonianza dell'impegno e delle conoscenze acquisite nelle classi, oltre a riflettere l'importanza che la scuola attribuisce alla formazione dei futuri cittadini, tecnici e ingegneri, come sottolineato anche dal Professor Massimo Frumento, referente provinciale del Campionato per Savona.