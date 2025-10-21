Alassio, lutto per la morte della collaboratrice scolastica Maria Boschetto. ANIEF Liguria: "Sicurezza priorità assoluta"

ANIEF Liguria si unisce al dolore che ha colpito l’intera comunità scolastica del plesso di scuola secondaria di primo grado di Alassio per la tragica scomparsa della collaboratrice Maria Boschetto, deceduta a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto all’interno dell’istituto.

"Siamo profondamente sconvolti da questa notizia, che getta un’ombra sulla sicurezza degli edifici scolastici di recente costruzione. Quello che era iniziato come un infortunio sul lavoro – il cedimento di una finestra – si è trasformato in un lutto inaccettabile - si legge nella nota - La sicurezza è una priorità. Questo tragico evento ci obbliga a ribadire con forza che la tutela e l’incolumità del personale scolastico devono essere una priorità assoluta. Non è ammissibile morire sul luogo di lavoro, specialmente in un ambiente che dovrebbe essere il più sicuro di tutti: la scuola".

"È necessario comprendere ogni dettaglio della dinamica, anche in relazione allo stato di manutenzione dell’edificio, inaugurato nel settembre 2023 alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara".

"Le indagini della Procura sono in corso. La giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, a partire dal D.Lgs. 81/2008, definisce con chiarezza le responsabilità in capo a chi detiene una posizione di garanzia. Nel settore scolastico, la Corte Costituzionale ha chiarito che la responsabilità per la sicurezza degli edifici è condivisa tra il dirigente scolastico – datore di lavoro per il personale – e l’ente locale proprietario dell’immobile, responsabile della manutenzione, della solidità strutturale e della conformità alle norme tecniche di sicurezza - proseguono dall'ANIEF - A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 146/2021, è stato introdotto uno scudo penale per i dirigenti scolastici, che li esenta da responsabilità penale qualora abbiano richiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione e tali interventi non siano stati effettuati dagli enti competenti (comuni o province). Il sindacato seguirà con attenzione l’evoluzione delle indagini, offrendo supporto a tutto il personale coinvolto".

In questo momento di profondo dolore, ANIEF Liguria "esprime le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima e assicura la propria assistenza. Il sindacato rimane vicino anche a tutto il personale dell’istituto e alle persone che saranno coinvolte nell’inchiesta, nella consapevolezza della delicatezza del ruolo e delle responsabilità da accertare".