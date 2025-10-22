Varazze e la Polisportiva San Nazario in lutto per la morte di Giacomo "Marcian" Vallarino

Varazze in lutto per la scomparsa di Giacomo Vallarino all'età di 88 anni.

Conosciuto da tutti come "Marcian", è stato da sempre uno dei punti di riferimento per la Polisportiva San Nazario.

"Carissimo Giacomo “Marcian”, grazie per aver accompagnato tutti i cinquant’anni della nostra storia: la Poli ti saluta con affetto e gratitudine abbracciando la cara Rita, tua figlia Catia, le tue nipoti Elena e Alessia e tutti i familiari" dicono dalla società varazzina.

"Circa una settimana fa in riunione, con i dubbi dell'ultimo momento quando ci si prepara ad una occasione importante, ho risposto come spesso capitava: 'Appena becco Marcian, lo chiedo a lui'. E come sempre si sono tranquillizzati tutti. Nei giorni del cinquantesimo della Poli ci lascia un amico che questi nostri anni li ha vissuti tutti da protagonista" il ricordo del presidente Andrea Cipollone.

Il funerale sarà celebrato giovedì 23 ottobre alle 10.30 nella Parrocchia dei SS. Nazario e Celso.

