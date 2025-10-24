"Milaonga Sinoira": merenda condivisa e racconti sul Tango argentino a Piana Crixia

Sabato 25 ottobre alle 14:30, il B&B Langhe di Liguria, situato in località Praie 1 a Piana Crixia, ospiterà un evento speciale all’insegna della convivialità e della cultura: “Milaonga Sinoira”, una merenda condivisa con il racconto dello spirito del Tango argentino.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Vivi Piana Crixia, invita i partecipanti a portare qualcosa da condividere, nello spirito della tradizionale “merenda sinoira”, mentre Graziano guiderà i presenti alla scoperta della passione e delle tradizioni legate al Tango argentino.

La partecipazione è limitata a 30 persone e la prenotazione è obbligatoria. Per confermare la propria presenza è possibile inviare un SMS ai numeri 349 734 1220 (Maria) o 340 784 8383 (Guido), oppure un’email a langhediliguria@gmail.com. La merenda sarà a contributo libero, per garantire un’esperienza accessibile e partecipativa a tutti.

Un’occasione unica per combinare il piacere della condivisione gastronomica con l’eleganza e la magia del Tango argentino, in uno dei luoghi più suggestivi della Liguria interna.