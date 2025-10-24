Finanziamenti record per turismo e ristorazione in Liguria: oltre 51 milioni dal Fondo di garanzia

“Ritengo ottima la notizia che gli alberghi e i ristoranti della Liguria al giugno 2025 abbiano registrato oltre 51 milioni di nuovi finanziamenti dal Fondo di garanzia per le Pmi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con 354 domande accolte. Questi finanziamenti agevolati sono la conferma dell'attenzione che il Governo pone nei confronti del turismo: avere la fiducia del sistema bancario è indice di salute del comparto in Liguria”.

Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi commenta il dato emerso nel corso della riunione di oggi a Savona della Commissione regionale Abi Liguria con il direttore dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona e Responsabile Turismo di Confindustria Liguria Carlo Scrivano.