È iniziata la campagna vaccinale antinfluenzale per gli operatori dell'Asl 2: affluenza elevata nella prima giornata

È iniziata ieri, venerdì 24 ottobre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 dedicata agli operatori dell’ASL2. Fin dalle prime ore della mattinata si è registrata un’elevata affluenza nelle sedi vaccinali individuate presso gli ospedali di Savona, Pietra Ligure, Albenga.

L’Azienda Sociosanitaria Ligure 2 conferma così la propria attenzione alla tutela della salute dei lavoratori e, al tempo stesso, alla sicurezza della cittadinanza assistita. La vaccinazione antinfluenzale rappresenta infatti una buona pratica di prevenzione che contribuisce a ridurre la circolazione del virus nei contesti ospedalieri e territoriali, proteggendo sia gli operatori sia i pazienti più fragili.