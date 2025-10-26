Varazze, donato al Santuario della Santissima Trinità un nuovo reliquiario (FOTO)

Un nuovo reliquiario per il Santuario della Santissima Trinità, la Chiesa di Santa Caterina, è stato donato alla comunità dalla Fondazione Bozzano Giorgis.

"Il reliquiario, già di proprietà dei coniugi Guglielmo e Vanda, è stato donato dal direttivo della fondazione per poter ospitare le reliquie della nostra patrona all'interno del santuario" ha detto io Sindaco Luigi Pierfederici.

"Un ringraziamento particolare al direttivo della fondazione per questo bellissimo dono ed al nostro parroco Don Claudio Doglio per la accettazione del reliquiario - conclude il primo cittadino varazzino - Invito a visitare il sito della fondazione Bozzano Giorgis e la "Casa Museo" contenente collezioni d'arte e librarie davvero uniche".