Savona, vent’anni dalla scomparsa di Armando Magliotto: il 5 novembre una giornata in sua memoria al Campus di Legino

A vent’anni dalla scomparsa di Armando Magliotto, figura centrale della vita politica, sociale e culturale savonese, la città si prepara a un momento commemorativo di rilievo.

Mercoledì 5 novembre alle ore 11:00 presso l’Aula B2 della Palazzina Branca, all’interno del Campus Universitario di Savona, si terrà una conferenza stampa commemorativa organizzata da SPES S.c.p.A., Cgil Savona e Università degli Studi di Genova per ricordare il suo ruolo e annunciare future iniziative dedicate alla sua memoria.

L'incontro sarà l'occasione per ripercorrere il contributo e la visione di Magliotto, in particolare il suo ruolo cruciale nel rendere possibile l'arrivo dell'Università nel capoluogo savonese. Durante la conferenza stampa saranno dunque annunciati i dettagli di nuove iniziative a lui dedicate. Alle ore 11:30, la commemorazione si sposterà all'esterno: si terrà la posa di una corona di fiori sotto la targa a lui dedicata all’ingresso del Campus, un momento significativo aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

“Ricordare Armando Magliotto, a vent’anni dalla sua scomparsa, è anche e soprattutto ricordare l’arrivo nella città di Savona dell’Università. Fu un visionario per l’epoca: si impegnò con ogni mezzo per trasformare una vecchia caserma in un Campus universitario e portare a Savona una sede universitaria oggi riconosciuta come un’eccellenza” afferma Michele Ferrando, presidente di Spes, ossia la Società di Promozione degli Enti Savonesi costituita e da lui presieduta fino a quasi la sua morte, proprio per gestire, realizzare e consolidare il progetto che portò all’insediamento di UniGe a Savona, nel quartiere di Legino.

“Ora SPES, da lui creata per fare da collante tra territorio e università, sarà trasformata in Fondazione di partecipazione - annuncia Ferrando -, una nuova forma giuridica di unione tra i principali enti del territorio. Una struttura aperta che, in continuità con la sua visione, potrà consolidare la presenza universitaria nella provincia di Savona e costruire nuovi progetti e percorsi insieme agli enti locali, alle istituzioni, alle imprese, ai giovani e ai cittadini”.

“Più di trent’anni fa, grazie alla sua lungimiranza e alla sua determinazione, l’Università di Genova ha istituito il suo Campus a Savona - ricorda Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova - Una scommessa vinta, di cui l’Ateneo gli è profondamente grato. Oggi il Campus è un polo moderno, multidisciplinare e fortemente orientato alla sostenibilità, alla salute e all’innovazione”.

Per mantenere vivo il suo insegnamento, la Cgil di Savona istituirà borse di studio destinate a studenti meritevoli in sua memoria, come incentivo a percorrere un cammino di impegno civile e sociale. “Armando Magliotto - ricorda quindi Andrea Pasa, Segretario Generale del sindacato provinciale - è stato un esempio di coerenza, impegno e modernità. Operaio, resistente, sindacalista e dirigente politico, ha dedicato la sua vita al riscatto sociale e alla dignità delle classi lavoratrici. La sua testimonianza resta un punto di riferimento per le nuove generazioni”.

Il presidente di SPES ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi verrà organizzato un evento commemorativo di più ampia portata, durante il quale saranno consegnate le borse di studio, analizzati i trent’anni di attività del Campus di Savona ed indicati i progetti della costituenda Fondazione.