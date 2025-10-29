Savona, la polizia locale alle scuole Astengo per le giornate dedicate all'educazione stradale

Giornate all’insegna della sicurezza e della consapevolezza alla Scuola Primaria Astengo, dove il personale della polizia locale sta incontrando gli alunni per parlare di educazione stradale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli insegnanti del plesso, è nata per insegnare ai più piccoli le principali regole da seguire per essere utenti della strada attenti e responsabili, sia come pedoni sia come futuri ciclisti o passeggeri.

Gli agenti, con un linguaggio adatto all’età dei bambini e con esempi pratici, illustrano comportamenti corretti e situazioni di pericolo, promuovendo così una cultura del rispetto e della prevenzione.

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni presso la scuola Astengo e, nel corso dell’anno scolastico, saranno estesi anche ad altri istituti cittadini, confermando l’impegno della polizia locale savonese nella diffusione dell’educazione stradale tra i più giovani.