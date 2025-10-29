Albenga: addio a Pina Raimondo, storica gestrice del bar dell'Ortofrutticola

Lutto nell'albenganese, si è spenta Pina Raimondo: storica gestrice del bar dell'Ortofrutticola.

"Apprendiamo con dolore la scomparsa di Pina Raimondo, storica gestrice del bar de l'Ortofrutticola quando la sede era ancora ad Albenga alla fine di via Dalmazia - è il messaggio dell'associazione agricola per il lutto - Per anni ha servito i clienti del suo bar (compresi molti dipendenti di CIA Savona) con amore e passione rendendo le pause pranzo momenti di relax e convivialità".

Pina Raimondo è mancata all'età di 86 anni e venerdì 31 ottobre, alle ore 10.00, si terranno i funerali nella chiesa di S. Nicola in Cenesi.

"Tutta CIA Savona si unisce al dolore dei famigliari, del marito Filippo e dei figli Danilo e Daniela stringendosi a loro e ricordando la cara Pina con affetto e commozione" concludono dall'associazione.