Confcommercio Savona lancia "Pillole informative": sette incontri gratuiti per operatori del terziario e turismo

La formazione di Confcommercio Savona arriva in “Pillole informative”: sono in partenza sette nuovi incontri in videoconferenza, organizzati da Confcommercio Academy e completamente gratuiti per gli operatori del terziario e del turismo che desiderano accrescere le proprie competenze e rimanere aggiornati sulle nuove sfide del settore.

Si parte martedì 4 novembre con un percorso informativo articolato in sette puntate, che si terranno ogni martedì e giovedì fino al 25 novembre, proprio alla vigilia della Convention di Confcommercio Savona, l’assemblea annuale che culminerà in un grande evento al Palacrociere di Savona.

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza, dalle 19:00 alle 22:00, con l’obiettivo di approfondire temi essenziali per il mondo del lavoro e del turismo di domani.

Il percorso si aprirà il 4 novembre con un incontro dedicato al lavoro in team, per poi proseguire il 6 novembre con la gestione dei conflitti e le tecniche di negoziazione. L’11 novembre sarà il momento di confrontarsi sui modelli di leadership, mentre il 13 novembre l’attenzione sarà sul time management. Il 18 novembre si parlerà di web marketing e social media management, seguito il 20 novembre da una serata dedicata alle tecniche di vendita. Infine, l’ultimo appuntamento del 25 novembre sarà focalizzato sull’arte di parlare in pubblico.

"La formazione non è più un’opzione, ma la chiave per restare competitivi – interviene Andrea Manconi, direttore di Confcommercio Academy e di Asfoter -. Consapevoli di questo, abbiamo pensato di offrire sette pillole informative per aiutare gli operatori di commercio, turismo e terziario a crescere e stare al passo con un mondo in continua evoluzione. Durante gli incontri si potrà imparare a comunicare con efficacia, guidare con consapevolezza la propria attività, gestire tempo ed energia, collaborare con gli altri e affrontare le sfide professionali con una nuova visione. Una formazione che proietta verso il futuro. Gli incontri sono gratuiti, ma portano a una data cruciale: il 26 novembre, in occasione della convention annuale di Confcommercio Savona, al Palacrociere parleremo di tradizione e innovazione, la strategia del commercio di domani".