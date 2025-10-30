"Halloween in Rock": la storica band savonese Kiss Me Wanda torna sul palco

Per chi ha sempre seguito con una certa passione il mondo della musica dal vivo in Liguria, il nome Kiss Me Wanda è ormai una certezza: questa band nata nel comprensorio tra Loano, Pietra e Finale conta ormai ben oltre tre decadi di gloriosa attività sui palchi del Ponente e un affezionato nucleo di fans.

I Kiss Me Wanda sono una band che ha saputo sempre rinnovarsi, reinventarsi, stare al passo con i tempi e con le mode, e che è sopravvissuta indenne anche a numerosi cambi di formazione e soste forzate.

In tutte queste trasformazioni, due vere e proprie figure di riferimento sono rimaste costanti nel tempo: il cantante Roberto Zingaro e il batterista Francesco Bottaro. Un’intesa musicale che loro descrivono come “Una grande amicizia e la stessa voglia di non darsi per vinti nei confronti delle primavere che avanzano”.

In questa reunion del 2025, accanto ai due componenti storici, troviamo il chitarrista Elia Colnaghi, già in passato loro compagno di viaggio, noto per la sua militanza in altre formazioni liguri. A completare la nuova formazione troviamo altri due nomi noti e di grande esperienza nell’ambito della scena musicale ligure: Simone Perata al basso e Davide Neri alle tastiere, elementi che condividono con “i membri storici” dei Kiss Me Wanda la medesima grinta e passione.

La band, quindi, riparte con un vero e proprio “Halloween in rock” al Cafè Baquito di Finale Ligure, venerdì 31 ottobre.

Il sound sarà quello che il pubblico dei Kiss Me Wanda ha imparato a conoscere e apprezzare in questi oltre 30 anni di carriera: i grandi classici del rock degli anni ‘80/’90 arrangiati ed eseguiti con cura meticolosa, tanta energia e sincero trasporto.