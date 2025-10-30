Savona, i capigruppo di maggioranza su Aias : "Servizio essenziale per centinaia di famiglie savonesi"

A conclusione sulla votazione della delibera su Aias intervengono i gruppi consiliari di maggioranza RiformiAmo Savona, Patto per Savona, Pd, Sinistra per Savona.

"L’AIAS è da decenni un punto di riferimento fondamentale per centinaia di famiglie savonesi – scrivono i capigruppo in una nota - offrendo servizi che dovrebbero essere garantiti direttamente dal sistema sanitario regionale. È grazie alla professionalità degli operatori e all’impegno dei volontari se, anche in assenza di un sostegno adeguato da parte di Regione e Asl, oggi oltre 300 persone possono contare su percorsi di assistenza e riabilitazione indispensabili".



"Grazie al lavoro congiunto tra l’Amministrazione comunale- proseguono -gli uffici e l’associazione, è stata individuata una soluzione concreta e immediata alle difficoltà di AIAS, che consente di sbloccare il percorso verso la ristrutturazione della sede storica. Con la delibera approvata in Consiglio comunale si apre la possibilità di accedere ai finanziamenti necessari, garantendo tempi rapidi e un impegno economico sostenibile per l’associazione".



Concludono i capigruppo di maggioranza : "Il Comune di Savona, di accordo con diversi altri comuni del territorio, si è attivato per garantire la migliore soluzione possibile colmare un vuoto lasciato dalle istituzioni regionali: siamo sicuri che vista l'importanza del servizio svolto dall'AIAS come soggetto convenzionato, importanza riconosciuta bipartisan, la Regione, nella persona dell'assessore Nicolò, si attivi in maniera effettiva per concretizzare nelle forme opportune, le forme di sostegno all'AIAS".