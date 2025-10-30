 / Cronaca

Cronaca | 30 ottobre 2025, 13:48

Biker infortunato sulle alture di Calice: intervento dell'elisoccorso, codice giallo al Santa Corona

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30

Attimi di apprensione questa mattina, intorno alle 11.30, per un biker caduto mentre percorreva in bicicletta un sentiero sulle alture di Calice Ligure.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo, l’automedica, i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino.

L’intervento, reso complesso dalla zona impervia, ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha trasportato il biker — vittima di un trauma toracico — in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

