Anche a Ceriale la presentazione di “26 ore di buio”, romanzo d'esordio di Giancarlo Canepa

L’Associazione OK Ceriale organizza venerdì 31 ottobre, alle ore 17.30, presso la Sala Fizzotti di Ceriale (via I Maggio 22), la presentazione di “26 ore di buio”, romanzo d'esordio di Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

L’incontro sarà introdotto dal sindaco di Ceriale Marinella Fasano e dal consigliere alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno. A presentare il volume interverranno Gino Rapa e Maurizio Pupi Bracali. Al termine è previsto un rinfresco a sorpresa. L’ingresso è libero.

La trama

Una mattina d’autunno del 2008, sulle strade bagnate di Sagres, la vecchia Renault di Marcelo finisce fuori strada. Intrappolato tra le lamiere, al buio, tra momenti di lucidità e incoscienza, la sua vita riaffiora come un mosaico di luci e ombre dove presente e passato si intrecciano indissolubilmente. Mentre i soccorsi tardano ad arrivare, i ricordi lo travolgono: amori spezzati, amicizie tradite, fughe, scelte sbagliate e rimorsi. Da Lisbona a Borghetto Santo Spirito, da Londra alla Thailandia, da Malta alla Guyana, si dipana un romanzo che alterna ritmo serrato e profonda introspezione, in un viaggio che ripercorre, dal 1979 al 2022, la parabola di un uomo costretto a fare i conti con il proprio passato.

“26 ore di buio” è un romanzo intenso e drammatico, che intreccia memoria e storia, colpa e redenzione, accompagnando il lettore tra colpi di scena e momenti di riflessione, dentro le ombre più profonde dell’animo umano.