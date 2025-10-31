Albisola, fessurazione su un muro in via Saettone: scatta il senso unico alternato

Dopo quello posizionato in Corso Italia a causa di una crepa su un muro che delimita la Sp2, il Comune di Albisola Superiore decide di installare un nuovo semaforo in via Saettone.

Dopo una segnalazione presentata da un cittadino ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno effettuato una verifica ad una fessurazione a carico del muraglione che, lungo la via, delimita la carreggiata.

"Nel corso di questo sopralluogo è stato ravvisato un potenziale pericolo e pertanto hanno prescritto il ricorso al senso unico alternato mediante l'utilizzo dell'impianto semaforico" ha spiegato l'assessore Calogero Massimo Sprio.

La Polizia Locale ha regolato il traffico veicolare fino all'avvenuta installazione.

"Già domani mattina un tecnico di Anas, competente in via provvisoria di quel sito, il Sindaco e personale dell'Ufficio Tecnico comunale effettueranno valutazioni più approfondite" continua l'assessore albisolese.