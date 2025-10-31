Albenga, Dentella (FI): "Finalmente la maggioranza ammette che sicurezza e degrado urbano sono un problema"

“Durante l’ultimo Consiglio Comunale, in seguito alla mozione relativa il tema della sicurezza nella zona dell’ex cinema Astor, presentata dalla Consigliera di Forza Italia Ginetta Perrone, la maggioranza ha finalmente smesso di ignorare una realtà che è evidente per tutti i cittadini: il sindaco Riccardo Tomatis e il Consigliere Radiuk, infatti, hanno pubblicamente riconosciuto che la sicurezza e la manutenzione urbana rappresentano un serio problema per la Città e i suoi abitanti. A giustificazione della mancanza di interventi nel corso degli ultimi 15 anni di amministrazione, hanno addotto quale scusante la presenza di “risorse limitate” e di priorità differenti basate su scelte politiche”.

Lo scrive in una nota il segretario cittadino di Forza Italia Albenga Simone Dentella.

“Siamo lieti – afferma – che finalmente questa amministrazione abbia aperto gli occhi, calandosi nella dolorosa realtà che da anni denunciamo: Albenga è una città che vive una vera emergenza di sicurezza e di degrado urbano”.

Tuttavia, Forza Italia non nasconde la propria amarezza per le scelte dell’amministrazione: “È incomprensibile – prosegue– che si trovino fondi per un palco in Piazza del Popolo o per rifare la facciata del Comune, ma non per potenziare la videosorveglianza, il corpo di Polizia Locale e i sistemi di sicurezza che servirebbero davvero ai cittadini”.

“Le divergenze politiche non dovrebbero pesare sulla sicurezza dei cittadini – aggiunge –. È doveroso che un’Amministrazione tenga fede all’impegno preso nei confronti della popolazione, impegnandosi a rendere decoroso e vivibile l’ambiente urbano. La vita e il benessere non prosperano nel degrado e nella paura”.

“Ora che anche la maggioranza si è trovata costretta ad affrontare ed ammettere la realtà – dice -, non vi sono più scusanti: l’abbandono che la nostra Città è costretta a sperimentare e veder aumentare ogni giorno deve essere arrestato, prima che il degrado ormai imperante assuma il ruolo di vero governante della città, come per altro alcune zone del comune già stanno sperimentando”.

“Siamo lieti di assistere finalmente a questa presa di coscienza, anche se tardiva. Il fine della democrazia è quello di tutelare la libertà dei cittadini e libertà significa anche godere della tranquillità di poter usufruire degli spazi pubblici in sicurezza e senza timore alcuno. Questa dovrebbe essere la realtà per ogni residente o turista che sceglie Albenga quale luogo in cui vivere. Ma forse il problema è proprio la realtà stessa, in quanto fino a che vi saranno consiglieri che esprimono pubblicamente in Consiglio Comunale che: ‘La mareggiata può diventare una opportunità’, c’è solo da sperare che le cose non peggiorino. Anche se ciò che fino a poco tempo fa era definita ‘percezione’ ora diventa magicamente ‘realtà’. Caro sindaco – conclude Forza Italia – la priorità di Albenga non è la ristrutturazione della casa comunale, ma la sicurezza dei suoi cittadini. Ai cittadini l’ardua sentenza”.