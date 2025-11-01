Doppio intervento per due biker questa mattina sul sentiero dell’Ingegnere, nel Finalese. Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco e Croce Verde di Finalborgo hanno operato in sinergia a terra con l’ausilio di Grifo e Drago come elisoccorso.
Il primo intervento è stato necessario per un ragazzino tedesco del 2011 che ha rimediato un trauma addominale. Stabilizzato dai soccorritori è stato recuperato da Grifo.
Poco dopo, sempre da quelle parti, è stato necessario provvedere a soccorrere un uomo italiano di 55 anni che lamentava un trauma alla spalla dopo una caduta.
Un biker è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo, mentre il ragazzino di 13 anni è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova.
Cronaca | 01 novembre 2025, 15:33
Finale, doppio intervento per due biker caduti sul sentiero dell'Ingegnere
Entrambi sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo
