Attualità | 03 novembre 2025, 13:00

Bardineto, assemblea pubblica per affrontare la carenza di militi nella Croce Verde: a rischio la continuità del servizio

L’incontro, promosso dal sindaco Mario Basso, si terrà venerdì 8 novembre alle 20.30 nella sala dell’ex Asilo “Cav. A. Mazza”

A causa della grave carenza di risorse umane nella Pubblica Assistenza Croce Verde, il sindaco di Bardineto, Mario Basso, promuove un’assemblea pubblica in programma per sabato 8 novembre alle ore 20.30 presso la sala dell’ex asilo “Cav. A. Mazza”.

L’incontro sarà l’occasione per informare la cittadinanza sulla situazione di difficoltà che sta mettendo a rischio la continuità del servizio e per individuare insieme possibili soluzioni.

L’amministrazione comunale invita la popolazione a partecipare numerosa, sottolineando l’importanza di un confronto diretto su un tema che riguarda da vicino la sicurezza e il benessere della comunità.

Graziano De Valle

